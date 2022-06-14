Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Kurtarılanların sağlık durumları iyi olduğunu aktaran Aruwan, diğer kaçırılanları bulmak için hükümetin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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