Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi

14.06.2022 12:13
Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırının ardından rehin alınanlardan 11'inin kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kurtarılan 11 rehinenin ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Kurtarılanların sağlık durumları iyi olduğunu aktaran Aruwan, diğer kaçırılanları bulmak için hükümetin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Nijerya ordusu, bölgede düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

YORUMLAR
500
Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da 28 Mart'taki saldırıda rehin alınanlardan 11'i ailelerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement