Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 28 milyon çocuk aşılanacak
Son Dakika Sağlık Nijerya'da 28 milyon çocuk aşılanacak - Son Dakika

Nijerya'da 28 milyon çocuk aşılanacak

6 saat önce

Nijerya'da 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamığa karşı aşılanacağı bildirildi.

Nijerya'da 28 milyon çocuk aşılanacak, System.String[]

Nijerya'da 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamığa karşı aşılanacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Joseph Oteri, hükümet ve DSÖ iş birliğiyle, 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamık hastalığına karşı aşılanacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oteri, 5 yaş altı çocuklarda kızamık kaynaklı ölüm oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, Nijerya'da, yetersiz aşılama nedeniyle son yıllarda kızamık salgınları görüldüğünü ifade etti.

Ülkenin, özellikle de kuzey bölgelerinin "menenjit kuşağında" yer aldığını belirten Oteri, hükümetin, ulaşılabilen her çocuğun aşılanacağına garanti verdiğini bildirdi.

Dr. Oteri, her çocuğun sağlıklı yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak, "Market, okul, kilise, cami, kısacası her yere giderek, hedeflenen rakamda çocuğu aşılayacağız. Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirmemeli." ifadesini kullandı.

Borno, Kano, Kaduna ve Sokoto başta olmak üzere 19 eyalette yürütülecek kampanyayla çocuklarda menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nijerya Hastalıkları Kontrol Merkezi, 2019'un ilk 3 ayında 6 bin kızamık vakası görüldüğünü ve 15 kişinin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Büyük Sahra Çölü'nün güneyinde, Senegal ile Etiyopya arasında kalan bölge "menenjit kuşağı" olarak adlandırılıyor. Bölgede her yıl yaklaşık 30 bin menenjit vakası rapor ediliyor.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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