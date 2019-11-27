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Nijerya'da 29 çocuk yetersiz beslenme yüzünden öldü

6 saat önce

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle 29 çocuk yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 29 çocuk yetersiz beslenme yüzünden öldü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle 29 çocuk yaşamını yitirdi.

Gombe Eyaleti Beslenme Koordinatörü Süleyman Mamman, eyalette düzenlenen "Yetersiz Beslenmenin Önlemesi ve Tedavisi Diyalogu" toplantısında, yılın ilk 10 ayında 29 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü söyledi.

Mamman, söz konusu dönemde, eyalette 5 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, bunlardan 2 bin 123'ünün tedavi edildiğini kaydetti.

Mamman, yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranının da gittikçe arttığına dikkati çekti.

Eyalette 2017'de yetersiz beslenme nedeniyle 150 çocuk hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da Boko Haram saldırılarından dolayı yaklaşık 35 milyon çocuğun yeterli gıdaya ulaşamadığı belirtiliyor.

Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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