Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 3 Çinli madenci kaçırıldı
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Nijerya'da 3 Çinli madenci kaçırıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında 3 Çin vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 3 Çinli madenci kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında 3 Çin vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.

Osun Eyaleti Polis Komiseri Abiodun Ige, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Itagunmodi bölgesindeki Çinlilerin işlettiği bir maden ocağına, kimliği belirsiz kişilerce baskın düzenlediğini belirtti.

Ige, baskında bir polisin öldürüldüğünü, madende çalışan 3 Çinlinin de kaçırıldığını söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ige, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi de kurtarılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:02 Kaynak: AA
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