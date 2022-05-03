Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı

03.05.2022 10:54
Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Mayıs'ta çöken 3 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 10'a yükseldi.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Mayıs'ta çöken 3 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 10'a yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, 1 Mayıs'ta Ebute-Meta bölgesinde meydana gelen kazanın ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Farinloye, çalışmalarda enkazdan çıkarılan 24 yaralının tedavisinin de sürdüğünü ifade etti.

Halen enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığının tahmin edildiğini aktaran Farinloye, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Nijerya'da inşaatta kalitesiz malzeme kullanımı ve bina bakımlarının yapılmaması zaman zaman bina çökmesine neden oluyor.

Lagos eyaletinde geçen yıl, inşaat halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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1 Mayıs, Nijerya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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