Nijerya'da 33 korsan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da 33 korsan yakalandı - Son Dakika

Nijerya'da 33 korsan yakalandı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında 33 korsanın yakalandığı bildirildi.

Nijerya'da 33 korsan yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında 33 korsanın yakalandığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, Delta eyaleti açıklarında geçen hafta kaçırılan 10 denizciyi arama kurtarma çalışmaları kapsamında, korsanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 33 korsanın yakalandığını ve 3 tekne, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydetti.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında ise Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu
Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da 33 korsan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]