Nijerya'da 333 çocuğun kaçırılmasından Boko Haram sorumlu tutuluyor - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram'ın, geçtiğimiz Cuma günü 333 çocuğun okuldan kaçırılması olayının sorumluluğunu üstlendiği öne sürüldü.

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki bir okuldan 333 öğrenci, geçtiğimiz Cuma günü silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Kaçırılma olayını, ülkenin kuzey batısını kontrolü altında tutan cihatçı terör örgütü Boko Haram'ın üstlendiği öne sürüldü. Yerel medya, Boko Haram lideri Abubakar Shekau'nın kendilerine sesli mesaj gönderdiğini iddia ederek; mesajda söz konusu okulun, İslam ilkelerine aykırı eğitim verdiği, öğrencilerin de bu nedenle kaçırıldığı ifadelerinin yer aldığını savundu. Sesli mesaj başka kaynaklarca doğrulanmazken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu dün yaptığı açıklamada, "Kaçırma olayını gerçekleştiren faillere ulaşıldı. Kaçırılan çocukların güvenliği ve dönüşüne ilişkin görüşmeler devam ediyor" dedi.

Öte yandan Shehu, kaçıranların kimliklerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Boko Haram daha önce de okuldan öğrenci kaçırmıştı. En kötü olay ise, Chibok'taki bir okuldan 370'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı 2014'te yaşanmıştı.

-İHA-