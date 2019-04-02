Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 37 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da 37 Kişi Kaçırıldı

18 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 37 kişi fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 37 Kişi Kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 37 kişi fidye için kaçırıldı.

Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, yaptığı açıklamada, Kaduna- Abuja kara yolunda 37 kişinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Sabo, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:32 Kaynak: AA

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