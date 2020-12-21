Nijerya'da 38 mahkum hapishaneden firar etti - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletindeki bir hapishaneden 38 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyaleti Polis Komutanlığından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanede dün gece şiddet olayları çıktığı belirtildi.
Şiddet olaylarının ardından cezaevindeki 38 mahkumun firar ettiğinin belirlendiği kaydedildi.
Polisin, firarilerin yakalanması için çalışma başlattığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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