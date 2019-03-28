Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Kadın Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'da 4 Kadın Fidye İçin Kaçırıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde 4 kadının fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 4 Kadın Fidye İçin Kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde 4 kadının fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Samaila Usman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gudi-Garaku bölgesinde 4 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Usman, kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Polis, Afrika, Nijerya, Güncel
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