Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı
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Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

34 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Nijerya, Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:37 
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