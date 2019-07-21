Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı
34 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:37
Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Kocaeli'de bulunan firma, yerli üretim su parklarını dünyanın 105 ülkesine ihraç ediyor İngiliz fırkateynindeki güçler İran'ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı