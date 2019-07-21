Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi
1 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:22
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