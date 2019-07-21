Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi
Son Dakika Dünya Haber

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Nijerya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar 40 liraya Maraş burma bilezik Japonya'da aşırı yağışlar sonrası binlerce kişi için tahliye emri verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:49:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı, alıkonulan Türk sayısı 14'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]