Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Ahmed Abdulraham, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abdulraham, operasyonlarda 43 çete üyesinin yakalandığını dile getirerek, ayrıca çetelere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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