Nijerya'da 45 mahkuma Ramazan Bayramı affı
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı dolayısıyla 45 mahkum affedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı
dolayısıyla 45 mahkum affedildi.
Sokoto Eyalet Valisi Aliyu Magatakarda Wamakko, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 45 mahkumun affedilerek, serbest bırakıldığını belirtti.
Wamakko, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.
Afla salıverilenler arasında kadın ve hastalar da bulunuyor.
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