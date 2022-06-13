Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Demokrasi Günü dolayısıyla 46 mahkum affedildi.
Ülkenin Adamawa ve Ogun eyaletlerinde 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 46 kişiye af çıkarıldı ve 7 kişinin idam cezası kaldırıldı.
Adamawa Valisi Ahmadu Fintiri, yaptığı açıklamada, Demokrasi Günü vesilesiyle bir mahkumun idam cezasını kaldırıldığını, 6 kişinin affedildiğini belirtti.
Ogun Valisi Dapo Abiodun ise bugünün anlam ve önemi için eyalette bulunan farklı ceza evlerinde bulunan 40 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, 6 kişinin idam cezasını da kaldırıldığını ifade etti.
Abiodun, affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 46 mahkuma Demokrasi Günü affı - Son Dakika