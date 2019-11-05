- Nijerya'da 5 katlı binada yangın

LAGOS - Nijerya'nın Lagos bölgesinde bir pazar yerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.

Nijerya'nın Lagos bölgesinde kentin en büyük pazarı olarak bilinen Balogun Pazarı'nda bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı kaplarken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar yangından kurtarabildikleri eşyaları camlardan fırlattı. Bazıları ise su dolu küçük kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.