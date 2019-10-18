Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 5 kişi kaçırıldı
Son Dakika Güncel Nijerya'da 5 kişi kaçırıldı

Nijerya'da 5 kişi kaçırıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 5 kişi kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Doka köyündeki Futua kara yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.

Sabo, baskında 5 kişinin kaçırıldığını ifade ederek, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, Kaduna Eyalet Ordu Sözcü Yardımcısı Ezindu Idimah, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Maro köyünde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 2 gün önce kaçırılan 3 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan Idimah, bir silahlı çete üyesinin de öldürüldüğünü söyledi.

Ezindu Idimah, operasyonda çetelere ait çok sayıda önemli mühimmatın ele geçirildiğini de aktardı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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