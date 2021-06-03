Nijerya'da 50 Boko Haram militanı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'nın Borno eyaletinde askerlerle çıkan çatışmada en az 50 Boko Haram militanı öldürüldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Borno eyaletine bağlı Damboa'da Boko Haram'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima yaptığı açıklamada, "Militanlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve tümü uçaksavar toplarla donatılan 12 kamyon, patlayıcı yüklü zırhlı araçlarla Damboa'ya saldırı başlattı" ifadelerini kullandı. Yerima, hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda araçların imha edilerek saldırının püskürtüldüğünü belirtti. Operasyon sonucu 50 Boko Haram militanının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerima, "Sözde intihar bombacıları, ordu birliklerinin ezici gücüne dayanamadıkları için patlayıcılarla dolu araçlarını terk etmek zorunda kaldı" diye konuştu. Yerima, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini vurguladı.

Boko Haram, 2009 yılından bu yana kitlesel olarak sürdürdüğü saldırılarını Çad Gölü Havzası'ndaki diğer ülkelere genişletti. - ABUJA