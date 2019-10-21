Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı

9 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

Nijerya Emniyet Müdürü Yardımcısı Abba Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Abuja-Kaduna-Katsina-Kano karayolunda çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Kyari, operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını, bunlardan çoğunun askeri üniforma giydiğini ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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