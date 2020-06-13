Nijerya'da 500 kaçak madenci yakalandı - Son Dakika

Nijerya'da 500 kaçak madenci yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 500 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 500 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi. Ondo Eyaleti Hümetin Madenci Yetkilisi Silas Godwin, eyaletin Popoola Ehinoke bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 500 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Godwin, maden ocağında kullanılan ekipmanlara da el konulduğunu ifade etti. Godwin, yakalananların yargılanacağını ve tazminat ödeyeceklerini kaydetti. Ülkede son iki ayda yasa dışı madencilik yapanlara düzenlenen operasyonlarda 27'si Çinli 258 kişi yakalanmıştı. Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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