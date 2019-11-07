Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 55 kişi yakalandı.

Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 55 kişi yakalandı.

Abuja Emniyet Müdürü Bala Ciroma, yaptığı açıklamada, son zamanlara başkentte artan kaçırılma olayları nedeniyle "Sharan Daji" operasyonu başlattıklarını belirtti.

Ciroma, operasyonlarda 42 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

Zamfara Eyaleti Emniyet Müdürü Usman Nagogo da Gusau bölgesinde silahlı çetelere karşı düzenledikleri operasyonda 13 kişinin yakalandığını söyledi.

Nagogo, operasyonda çetelere ait motosiklet, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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