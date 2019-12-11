Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı

6 saat önce

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi yakalandı.

Nijerya'da 56 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi yakalandı.

Borno Eyalet Emniyet Müdürü Mohammed Aliyu, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 56 çete üyesinin yakalandığını, 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aliyu, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Aliyu, operasyonlarda araç, uyuşturucu, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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