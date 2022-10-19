Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 6 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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