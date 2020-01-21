Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor - Son Dakika

Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor.

Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor.

Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim için Ulusal Komisyon Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Ebubekir Haladu, Nijerya'da özellikle genç ve yetişkin nüfusta yüksek oranda okuma ve yazma eksikliğinin olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 milyon Nijeryalı herhangi bir dili ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor." dedi.

Haladu, Nijerya'nın sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için erkek, kadın, genç, yaşlı herkesin okuma, yazma ve hesap yapabilme kabiliyetine sahip olması gerektiğini vurguladı.

UNICEF verilerine göre, petrol ve doğalgaz zengini ülkede 15 milyona yakın çocuk okula gidemiyor. Hükümetin yürüttüğü çalışmalar neticesinde eğitime ayrılan bütçe 2018 yılında yüzde 7'den yüzde 26'ya, yani Birleşmiş Milletler standartlarına çıkarılsa da eğitime katılım halen yetersiz.

Nijerya, Afrika, Abba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek
İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]