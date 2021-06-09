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Nijerya'da 62 binden fazla okulun saldırılara açık olduğu açıklandı - Son Dakika

Nijerya'da 62 binden fazla okulun saldırılara açık olduğu açıklandı

09.06.2021 03:06
Nijerya'da 62 binden fazla okulun saldırılara açık olduğu açıklandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 62 binden fazla okulun korumasız ve saldırılara karşı savunmasız olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 62 binden fazla okulun korumasız ve saldırılara karşı savunmasız olduğu bildirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Genel Komutanı Ahmed Audi, yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda okulları hedefleyen saldırılar nedeniyle okulları güvence altına almak için araştırmalar yapıldığını belirtti.

Audi, yapılan araştırmalara göre ülke genelinde yaklaşık 81 bin okulun tespit edildiğini ve bunların 62 binden fazlasının korumasız ve saldırılara açık olduğunu kaydetti.

Bu okulların çoğunun devlet okulu olduğuna işaret eden Audi, "Fiziksel güvenlikleri yok. Bu da çocuklarımızın herhangi bir saldırıya karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." dedi.

Audi, ajansın ülke genelinde kritik ulusal varlıklar ile altyapının gözetimi ve izlenmesi amacıyla teknoloji çözümleri dağıtmak için çalışmalar başlattığını söyledi.

Nijerya'da ocaktan bu yana öğrencileri hedef alan saldırılarda en az 10 öğrenci hayatını kaybetti, 300'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

Nijerya, Afrika, Audi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 62 binden fazla okulun saldırılara açık olduğu açıklandı - Son Dakika


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