Nijerya'da 63 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 63 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

25.02.2022 01:54
Nijerya'da 63 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı 7 köyde Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 63 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını aktardı.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişinin de kurtarıldığını ifade eden Onyeuko, teröristlere ait 4 silah kamyonu, 81 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, ayrıca son iki haftada 446 Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin teslim olduğunu ifade etti.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 63 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da 63 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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