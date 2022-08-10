Nijerya'da 7 Boko Haram lojistik tedarikçisi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da 7 Boko Haram lojistik tedarikçisi yakalandı

10.08.2022 01:18
Nijerya'da 7 Boko Haram lojistik tedarikçisi yakalandı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 7 lojistik tedarikçisinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 7 lojistik tedarikçisinin yakalandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütünün lojistik tedarikçisi olduğu belirlenen 3'ü kadın 7 kişi yakalandı. Ordu, gıda maddesi ve büyük miktarda yakıt ile bazı eşyalar da ele geçirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 7 Boko Haram lojistik tedarikçisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da 7 Boko Haram lojistik tedarikçisi yakalandı - Son Dakika
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