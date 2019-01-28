Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 7 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'da 7 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 7 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da 7 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 7 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesinde 7 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldı.

Bölge yetkililerden Sanusi Iliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçırılan kişileri kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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