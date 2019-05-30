Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 71 çete üyesi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da 71 çete üyesi ele geçirildi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 71 çete üyesi yakalandı.

Nijerya'da 71 çete üyesi ele geçirildi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 71 çete üyesi yakalandı.
Kaduna Eyalet Polisi Sözcüsü Ali Aji Janga, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 71 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Janga, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını söyledi.
Janga, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia edildi.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Anadolu, Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 71 çete üyesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]