Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı

Uzun yıllardır kızamık, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Eczacılar Konseyi Başkanı Elijah Mohammed, ülkede kızamık, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele ederken "merdiven altı" eczaneler konusunda hükümeti uyardı.

Ülkede 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczanenin kapatıldığını kaydeden Mohammed, yasa dışı eczanelerin hijyenik ortamlarının olmadığını ve satılan ilaçların çoğunun sahte olduğunu söyledi.

Mohammed, bu eczaneler işletilmeye devam edilirse halk sağlığının tehlikeye gireceğinin altını çizdi.

Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı kaçak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda yoksul ülkelerde piyasadaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin kaçak olduğunu ortaya koymuştu.

Örgüt, Sahraaltı Afrika'da her yıl 100 bin kişinin sahte ilaç nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilaç kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, artan nüfusu ve gelişmekte olan yapısıyla Afrika'nın ilaç sektörü için oldukça karlı pazar olduğunu düşünüyor.

Sahte ilaçlar, uyuşturucu kullanımından 10 kat daha fazla ölüme neden oluyor.