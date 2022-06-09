Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı

09.06.2022 12:47
Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı

Uzun yıllardır kızamık, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Uzun yıllardır kızamık, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Eczacılar Konseyi Başkanı Elijah Mohammed, ülkede kızamık, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele ederken "merdiven altı" eczaneler konusunda hükümeti uyardı.

Ülkede 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczanenin kapatıldığını kaydeden Mohammed, yasa dışı eczanelerin hijyenik ortamlarının olmadığını ve satılan ilaçların çoğunun sahte olduğunu söyledi.

Mohammed, bu eczaneler işletilmeye devam edilirse halk sağlığının tehlikeye gireceğinin altını çizdi.

Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı kaçak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda yoksul ülkelerde piyasadaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin kaçak olduğunu ortaya koymuştu.

Örgüt, Sahraaltı Afrika'da her yıl 100 bin kişinin sahte ilaç nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilaç kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, artan nüfusu ve gelişmekte olan yapısıyla Afrika'nın ilaç sektörü için oldukça karlı pazar olduğunu düşünüyor.

Sahte ilaçlar, uyuşturucu kullanımından 10 kat daha fazla ölüme neden oluyor.

YORUMLAR
500
BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika'da ilk fabrikanın temelini 23 Haziran'da atacak BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika'da ilk fabrikanın temelini 23 Haziran'da atacak Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto
Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 8 yılda 25 binden fazla ruhsatsız eczane kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement