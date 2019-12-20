Nijerya'da 800 bin çocuk "yetersiz beslenme nedeniyle bodur" kaldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Nijerya'da 800 bin çocuk 'yetersiz beslenme nedeniyle bodur' kaldı - Son Dakika

Nijerya'da 800 bin çocuk "yetersiz beslenme nedeniyle bodur" kaldı

6 saat önce

Nijerya'nın Kano eyaletinde 800 bin çocuğun, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediği ve bodur kaldığı açıklandı.

Nijerya'da 800 bin çocuk

Nijerya'nın Kano eyaletinde 800 bin çocuğun, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediği ve bodur kaldığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kano Başkanı Maulid Warfa, Kano Sağlık ve İnsani Kalkınma Komitesi ile ortak düzenlenen program sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Warfa, "Kano eyaletinde 6 ile 59 ay arası 800 bin çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemedi ve bodur kaldı." dedi.

15 milyona yakın nüfusu bulunan Kano'da çocukların yetersiz beslenme sorununa karşı eyalet yetkilileriyle ortak çalışma yürüteceklerini belirten Warfa, anne sütünün önemine değinerek, çocukların ayrıca yumurta, süt, balık, soya, yer fıstığı ve kestane gibi gıdalarla beslenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kano Sağlık ve İnsani Kalkınma Komitesi Eş Başkanı Dr. Dayyabu Muhammed ise yetersiz beslenmeye karşı toplumu bilinçlendirmek için 25 bine yakın anne ve bakıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yılın ilk 10 ayında Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle 29 çocuk hayatını kaybederken, yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıklar da artıyor.

Nijerya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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