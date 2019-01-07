Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 9 Öğrenci Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'da 9 Öğrenci Fidye İçin Kaçırıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, 9 üniversite öğrencisi fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 9 Öğrenci Fidye İçin Kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında, 9 üniversite öğrencisi fidye için kaçırıldı.

Al Qalam Üniversitesi Basın Sözcüsü Ebubekir Atiku, yaptığı açıklamada, Katsina-Dutsinma kara yolunda 9 üniversite öğrencisinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Atiku, saldırganların, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığında 100 milyon naira (1 milyon 478 bin 719 lira) fidye istediklerini aktardı.

Olayın güvelik güçlerine bildirildiğini ifade eden Atiku, polisin kaçırılan kişileri bulmak için arama çalışmalarına başladığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45 Kaynak: AA

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