Nijerya'da 9 yıldır faal olan kaçak petrol boru hattı bulundu - Son Dakika
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Nijerya'da 9 yıldır faal olan kaçak petrol boru hattı bulundu

06.10.2022 15:12
Nijerya'da 9 yıldır faal olan kaçak petrol boru hattı bulundu

Nijerya'da başlıca petrol ihracat terminallerinden birinde 9 yıldır faal olan kaçak boru hattı tespit edildi.

Nijerya'da başlıca petrol ihracat terminallerinden birinde 9 yıldır faal olan kaçak boru hattı tespit edildi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Üst Yöneticisi Mallam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, son 6 haftada düzenlenen operasyonlarda günde 250 bin varil petrol ihraç eden Shell'e ait Trans Forcados ihracat terminalinde 9 yıldır faal olan kaçak boru hattının bulunduğunu belirtti.

Kyari, Nijerya'nın yıllardır petrol hırsızlığıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Ülkede petrol hırsızlığı 22 yılı aşkın süredir devam ediyor ancak son zamanlardaki boyutunun eşi benzeri görülmedi." ifadesini kullandı.

Petrol hırsızlığının, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı Nijerya için günde 600 bin varil gelir kaybına mal olduğunun altını çizen Kyari, bazı şirketlerin hırsızlık nedeniyle boru hatlarına petrol pompalamadığını söyledi.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. Ülkede petrol üretimindeki düşüşle birlikte bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile gerilemişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin "petrol hırsızlığıyla mücadele" sözü vermesi ve bu sorunla mücadele için özel birimler kurmasına rağmen sıkıntı devam ediyor.

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Kaynak: AA

İhracat, Nijerya, Shell, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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