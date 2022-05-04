Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı

04.05.2022 15:09
Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 90 mahkuma daha af kararı alındı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 90 mahkuma daha af kararı alındı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 90 mahkuma daha af kararı çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini aktaran Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, davranışlarına göre Kurban Bayramı'nda da bazı mahkumlara af çıkarılacağını ifade etti.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti iş birliğinde Ramazan Bayramı'ndan önce 59 mahkum için af kararı verilmişti.

YORUMLAR
500
Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor Nijerya'da bayram namazı eda edildi Nijerya'da bayram namazı eda edildi

Ramazan Bayramı, Nijerya, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement