Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 90 mahkuma daha af kararı alındı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 90 mahkuma daha af kararı çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini aktaran Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, davranışlarına göre Kurban Bayramı'nda da bazı mahkumlara af çıkarılacağını ifade etti.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti iş birliğinde Ramazan Bayramı'ndan önce 59 mahkum için af kararı verilmişti.