Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı
Son Dakika Güncel Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı

57 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 90 çete üyesi yakalandı.

Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 90 çete üyesi yakalandı.

Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Abubakar, yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş birliğinde eyaletin Minna bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 90 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abubakar, çok sayıda üyenin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Abubakar, çetelere bilgisayar, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bölgede iki hafta önce silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 109 çete üyesi yakalanmıştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Motosiklet, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı
Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:08:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]