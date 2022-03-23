Nijerya'da Afrika'nın en büyük gübre tesisi açıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Afrika'nın en büyük gübre tesisi açıldı

23.03.2022 02:49
Nijerya'da Afrika'nın en büyük gübre tesisi açıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde inşa edilen Afrika'nın en büyük gübre tesisi hizmete girdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde inşa edilen Afrika'nın en büyük gübre tesisi hizmete girdi.

Lagos eyaletinin Ibeju-Lekki bölgesinde inşa edilen Dangote Gübre Tesisi törenle açıldı.

Açılış törenine Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Nijerya Senatosu Başkanı Ahmad Lawan, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, tesisin Nijerya'nın gübre üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacağını belirtti.

Nijerya'nın ABD, Hindistan ve Brezilya'ya halihazırda gübre ihraç ettiğine dikkati çeken Buhari, bu tesisin büyük istihdam yaratması ve ülkenin tarımsal geleceğini güvence altına almasını beklediklerini söyledi.

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Muhammed Buhari, Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Afrika'nın en büyük gübre tesisi açıldı - Son Dakika


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