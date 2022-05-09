Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı - Son Dakika

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, grev süresini 3 ay uzattı.
Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Ulusal Başkanı Prof. Emmanuel Osodeke, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyen temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantılarda olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.
Akademisyenlerin grevinin 3 ay uzatıldığını bildiren Osodeke, "ASUU, hükümet sorunları çözmeyi reddettiği için eylemini sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı.
Kaynak: AA
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