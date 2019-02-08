Nijerya'da Akademisyenler Greve Ara Verdi
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenlerin, hükümetle yapılan anlaşmadan sonra 3 aydır sürdürdükleri greve ara verdikleri belirtildi.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'da akademisyenlerin, hükümetle yapılan anlaşmadan sonra 3 aydır sürdürdükleri greve ara verdikleri belirtildi.
Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkanı Biodun Ogunyemi yaptığı açıklamada, taleplerin yerine getirilmesi için hükümetle mutabakat imzaladıklarını bildirdi.
Anlaşma kapsamında akademisyenlerin maaşlarının yükseltileceğini ve eğitimin kalitesinin artırılacağını ifade eden Ogunyemi, söz konusu talepler yerine getirilmez ise grevin yeniden başlatılacağını kaydetti.
Ogunyemi, "Kaliteli bir eğitim sistemi olana kadar asla pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Nijerya'da akademisyenler, geçen kasım ayında yetersiz eğitim kaynakları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:01 Kaynak: AA
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
2. Abdülhamid'in Torunu Nilhan Osmanoğlu, Tepki Çeken Sözleriyle İlgili Açıklama Yaptı
Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi
PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü