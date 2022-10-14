Nijerya'da akademisyenler grevi askıya aldı - Son Dakika
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Nijerya'da akademisyenler grevi askıya aldı

14.10.2022 12:40
Nijerya'da akademisyenler grevi askıya aldı

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir yaptıkları grevi askıya aldı.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir yaptıkları grevi askıya aldı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkan Yardımcısı Chris Piwuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya Ulusal İş Mahkemesinin kararıyla grevi askıya aldıklarını belirtti.

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine Piwuna, "Okulların ne zaman açılacağı konusu bizim işimiz değil. Buna üniversite senatosu ve rektörler karar verecek." dedi.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta iki aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun iki hafta içinde çözülmesi talimatını vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile ASUU arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle 12 Eylül'de grev konusunu mahkemeye taşımıştı.

Nijerya Ulusal İş Mahkemesi, 22 Eylül'de grevin askıya alınmasına ve akademisyenlerin işe geri dönmelerine hükmetmesine rağmen ASUU, grevi sürdüreceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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