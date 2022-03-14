Nijerya'da akademisyenler "uyarı grevi" başlattı - Son Dakika

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle iki aylık "uyarı grevi" başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası Temsilcisi Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal hükümetin üniversitelere ödeneklerinde kısıntıya gittiğini ve akademisyenlerin maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığını belirtti.

Muhammed, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar 8 hafta üniversitelerde eğitime ara verileceğini söyledi.

Bu kararın "uyarı grevi" olduğunu ifade eden Muhammed, "Hükümet iki ay içerisinde taleplerimizi yerine getirmezlerse o zaman süresiz grev başlatırız." dedi.