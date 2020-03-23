Nijerya'da akademisyenlerden

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükumetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkanı Biodun Ogunyemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükumetin maaşları ödememesi üzerine ülke çapında grev başlattıklarını söyledi.

Ogunyemi, "Hükumet, getirdiği Personel Bilgi Sistemi (IPPIS) bahanesiyle maaşlarımızı ödemedi o yüzden biz de bugünden itibaren süresiz grev başlattık." dedi.

Nijerya'daki akademisyenler, iki haftalık "uyarı grevi" yapmıştı.

Sendika, bir süre önce hükumetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.