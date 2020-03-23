Nijerya'da akademisyenlerden "süresiz grev" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da akademisyenlerden 'süresiz grev' - Son Dakika

Nijerya'da akademisyenlerden "süresiz grev"

27 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükumetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Nijerya'da akademisyenlerden

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükumetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkanı Biodun Ogunyemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükumetin maaşları ödememesi üzerine ülke çapında grev başlattıklarını söyledi.

Ogunyemi, "Hükumet, getirdiği Personel Bilgi Sistemi (IPPIS) bahanesiyle maaşlarımızı ödemedi o yüzden biz de bugünden itibaren süresiz grev başlattık." dedi.

Nijerya'daki akademisyenler, iki haftalık "uyarı grevi" yapmıştı.

Sendika, bir süre önce hükumetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da akademisyenlerden "süresiz grev" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]