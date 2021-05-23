Nijerya'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 64 kişi yaralandı - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 64 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Malam Saminu Abdullahi, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Sharada semtindeki akaryakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltımı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldiğini belirtti.

Abdullahi, patlamada 64 kişinin yaralandığını, çevredeki çok sayıda evin zarar gördüğünü kaydetti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, yangının ise kontrol altına alındığını söyledi.