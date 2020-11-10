Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanları greve başladı, benzinliklerin önünde kuyruklar oluştu - Son Dakika

Nijerya'da akaryakıt sektörü çalışanlarının greve gitmesi benzin krizine neden oldu.

Petrol ve Doğal Gaz Kıdemli Personel Birliğine (PENGASSAN) bağlı çalışanların, iş bırakma kararının ardından ülkedeki benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı benzinlikler ise kapatıldı.

PENGASSAN Genel Sekreteri Lumumba Okugbawa yaptığı açıklamada, Birliğin, çalışanların maaşlarının ödenmesi için uygulamaya alınan yeni Personel Bilgi Sistemi'ne karşı çıktığını belirtti.

Okugbawa, maaş konusunda hükümetle anlaşamadıkları için ülke genelinde greve gittiklerini ifade etti.

PENGASSAN'ın hükümete 7 gün süre verdiğini dile getiren Okugbawa, "Hükümet bu durumu düzeltene kadar işe dönmeyeceğiz." dedi.

Benzin kuyruğunda bekleyen Richie Edochie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına benzin alabilmek için saatlerce beklediğini söyledi.

Edochie, başkent Abuja'daki benzinliklerin çoğunun kapalı olduğunu belirterek, hükümetin bu duruma acil müdahale etmesini istedi.