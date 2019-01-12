Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 12 Ölü
1 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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