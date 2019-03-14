Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Pazar Yerine Daldı: 20 Ölü
11 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği bir akaryakıt tankerinin pazar yerine girmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın Anambra eyaletinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği bir akaryakıt tankerinin pazar yerine girmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Anambra eyaletine bağlı Iweka Onitsha bölgesinde kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin pazar yerine dalması sonucu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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