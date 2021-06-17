Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Ogun eyaletindeki Ajilete-Idiroko kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker, minibüsle çarpıştı ve ardından alev aldı.
Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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