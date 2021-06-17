Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü - Son Dakika

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Ogun eyaletindeki Ajilete-Idiroko kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker, minibüsle çarpıştı ve ardından alev aldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

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