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Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü

18.02.2022 21:45
Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile yolcu taşıyan otobüsün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile yolcu taşıyan otobüsün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Ogun Eyalet Koordinatörü Ahmed Umar, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-İbadan kara yolunda akaryakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpıştığını ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Umar, olayda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Umar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Umar, kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını ifade etti.

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Batı Afrika, Akaryakıt, Nijerya, Tanker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
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