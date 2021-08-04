Nijerya'da akut bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 23 kişi hayatı kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde akut bağırsak enfeksiyonu (ishal) nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin 13 bölgesinde 265 akut bağırsak enfeksiyonu vakası görüldüğünü ve 23 kişinin bu hastalık sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

İnname, salgının bölgelerdeki içme sularının kirlenmesinden kaynaklandığını ifade ederek, durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Salgının yayılmasında hasta yakınlarının yaptığı ziyaretlerin de etkili olduğuna işaret eden İnname, salgınla mücadele kapsamında halkın evlerinde kalmaları gerektiğini ifade etti.

İnname, hükümetin salgına karşı önlemler aldığını kaydederek, halka hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.