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Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası - Son Dakika

Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası

12.10.2021 14:09

Nijerya'da bir okuldaki doğum günü partisinde alkol içerken yakalanan genç kızın ailesinin talebiyle babasının gözleri önünde kırbaçlanması büyük ses getirdi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce kullanıcı "Bu vahşeti durdurun" çağrısında bulundu.

Nijerya'da bir doğum günü partisinde alkol alırken yakalanan 5 öğrenciden biri olan genç kızın babası, kızının görüntülerini izleyince çok sinirlendi ve okulundan kırbaç cezası talep etti.

"GEREKLİ CEZAYI VERMELERİNİ TALEP ETTİM"

BBC Pidgen'e konuşan baba, "Olayı okula bildirdim ve gerekli cezayı vermelerini bizzat talep ettim ve olay sırasında orada bulunmam için ısrar ettim" dedi.

4 KİŞİ BABASININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KIRBAÇLADI

İnternete düşen görüntüler geniş çapta tepki çekti ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Söz konusu görüntülerde yerde diz çöken genç kız çevresinde ellerinde sopaya benzer kırbaçlar olan 4 adam ile çevrili görülüyor. Adamlar daha sonra, babasının aralarında olduğu kalabalık önünde genç kızı acımasızca kırbaçlıyor. Acı içinde kıvranan gencin defalarca kez elini kaldırarak kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Aynı olayla bağlantılı olarak genç bir çocuğun da dövüldüğünü gösteren ikinci bir video daha internete düştü. Peş peşe gelen videolar öfkeye neden olurken binlerce kişiden vahşetin durdurulması ve okula karşı önlem alınması çağrısı geldi.

CEZANIN İSLAM HUKUKUNA UYGUN OLDUĞUNU SAVUNDULAR

Gelen tepkiler sonrası okul, velilerinin onayını aldıklarını belirterek verdikleri cezaları savundu. Okul ayrıca cezanın İslam hukukuna uygun olduğunu söyledi.

Yerel hükümet yaptığı açıklamada, bir soruşturma başlatıldığı ve cezaların Müslüman alimler, liderler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel tarafından denetleneceği belirtildi.

Nijerya, İslam, Doğum, Alkol, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası - Son Dakika
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