Nijerya'da "Ankara" severlerden yeni DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala'ya destek - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü seçilen, bu görevde bulunan ilk kadın ve Afrikalı olan Ngozi Okonjo-Iweala için ülkesi Nijerya'da da geleneksel Ankara kumaşı temalı destek kampanyası başlatıldı.

Okonjo-Iweala'nın giyiminde tercih ettiği, adını Ankara'dan alan Nijerya'nın geleneksel kumaşı "Ankaraarmy" etiketiyle Twitter'dan başlatılan kampanyada, kullanıcılar Okonjo-Iweala'yı tebrik ederek, destek mesajlarını paylaştı.

Bazı kullanıcılar, daima takım elbise tercih eden eski ABD Başkan Adayı Hillary Clinton destekçilerinin başlattığı "pantsuit army" hareketine gönderme yaparak, Okonjo-Iweala için de benzer bir kampanya başlattıklarını yazdı.

Etiketi kullanan bazı kullanıcılar da Ankara kumaşından dikilen geleneksel kıyafetleri tercih eden Okonjo-Iweala gibi giyinerek fotoğraflarını paylaştı.

Afrika'nın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan, hayvan figürleri ve çiçek desenleriyle bezeli renkli geleneksel kumaş, Nijerya'da Ankara ismiyle biliniyor.

Ankara, Nijerya'daki Yoruba dilinde kumaş anlamına geliyor.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta görevine başlayacak. Okonjo-Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevde kalacak.